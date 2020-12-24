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Pençe-Kaplan harekatında tanksavar füzesi ele geçirildi

(TSK) tarafından ’ta başlatılan Pençe-Kaplan harekatında, terör örgü ’nın mühimmatları bulundu. Ele geçirilen mühimmatlar arasında, AT-4 tanksavar füzesi ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:53 ABONE OL
Pençe-Kaplan harekatında tanksavar füzesi ele geçirildi

Yurt içinde teröristler etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imhası için başlatılan Yıldırım harekatları devam ederken, Kuzey Irak'ta teröristlerin temizlenmesi amacıyla başlatılan Pençe-Kaplan harekatı da devam ediyor.

Bölgede görev yapan özel eğitimli komandolar tarafından tespit edilen çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Türkiye sınırına yakın bir bölgede yer alan sığınak ve mağaralar imha edilirken, yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 1 AT-4 tanksavar silahı lançeri, 14 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı, 1 obüs mühimmatı, 20 doçka mühimmatı, 2 telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Pençe-Kaplan harekatında tanksavar füzesi ele geçirildi
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