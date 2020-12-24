Şırnaklı anneler: Onların topundan tüfeğinden korkmadık, taşından da korkmuyoruz

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit, gazi yakınları ve Şırnaklı kadınlar Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP", "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Türk Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Şırnaklı kadınların 16'ıncı haftadaki eylemi HDP'liler tarafından yüksek tonda müzik çalınarak engellenmeye çalışıldı.

HDP'liler yüksek tonda müzik açıp parti binasına girerek camlardan izlemeye başladılar. Her hafta parti binası balkonuna ve bina önüne çıkıp sloganlar atan HDP'liler bu hafta sadece ses sisteminden yüksek tonda müzik çalarak kadınların eylemini engellemeye çalıştı.

Kadınlar adına bu hafta açıklamalarda bulunan Hatice Atan, 16'ıncı haftaya giren eylemde çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Şırnaklı ve Diyarbakırlı annelerine destek vermek için HDP il binası önüne geldiklerini söyledi.

"BİZ ONLARIN TOPUNDAN, TÜFEĞİNDEN KORKMUYORUZ"

HDP'ye hesap sormak için geldiklerini belirtten Hatice Atan; "Kendi evlatlarının hak ve hukukunu aramak adına 16 haftadır çocuğu dağa kaçırılan annelerimiz, vatan uğruna eşini şehit veren kadınlarımız, gazi çocuklarımız ve bunlara destek veren Şırnaklı kadınlarımız 16 haftadır terörün uzantısı olan HDP'ye hesap sormak için buradadırlar. HDP'nin önüne gelen vatan uğruna kendi eşini, çocuğunu şehit veren, çocuğu 13-14 yaşında bağrından terör örgütü tarafından koparılan annelere burada HDP'liler tarafından taş atıldı. Biz onları kınıyoruz. Biz onların gelen bir taşından korkmuyoruz. Onların topundan, tüfeğinden, silahından korkmuyoruz. Her türlü zorbalıklarından kadınlarımız korkmamıştır korkmayacaktır. Değil taş, topları bile gelse bu kadınlar haklı davalarından vazgeçmeyecektir. Ben de o kadınları destekleyen bir kardeşleri olarak, terör örgütünden çeken bir kadın olarak onların adına şunları söylüyorum; 'Biz burada sadece çocuğu dağda, bir annenin bağrından koparılan anneler için değil, biz hem onların çocukları için hem de vatan uğruna eşini, çocuğunu şehit veren tüm Mehmetçiklerimizin anneleri adına, güvenlik korucularımızın çocukları, eşleri, şehit edilen polislerimizin adına bunun hesabını soruyoruz. Biz, Kürt halkı Cudi Dağı'na rahatlıkla gitsin diye şehit verenlerin adına buradayız. Bizler bu millet rahat olsun iye Gabar'da, Cudi'de şehit olan Mehmetçiklerimizin anneleri, eşleri adına buradayız. 13-14 yaşında olan evladı zorla bağrından koparılarak, piknik için kandırılıp dağa götürülerek yüreği yanan Emine teyzeler için buradayız. Diyarbakır'da bas bas bağıran annelerimiz için buradayız" dedi.

Neden HDP önüne geldiklerini anlatan Atan; "Bize diyorlar ki neden geliyorsunuz buraya? 4 yıl önce Şırnak'ı yıkan terör örgütünün uzantısı olan HDP için buradayız. Diyarbakır'ı, Kızıltepe'yi yok eden terör örgütü için buradalar. HDP çocuklarımızı, evlatlarımızı alıyor. Dağa götürülen kız çocuklarımıza neler yaptıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bu gün o kız çocukları, o gençler bizi duysun ki Türk Cumhuriyeti merhametlidir. Hiçbir ordu Türkiye Cumhuriyetinin ordusu gibi değildir. O dağdan gelen teslim olan çocuklara dahil üzerindeki montunu çıkarıp veren biridir. O gidip bu ülkenin askerine, polisine, korucusuna silah sıkanı dahi gelip teslim olduklarında bağrına basıp şefkatli ellere teslim eden bir orduya sahibiz, polise sahibiz. Evet, hesap soracağız. Onlar, Kürt çocuklarını kandırarak götürüp o dağa sattılar. Ama hiçbir annenin hakkına hukukuna bakmadılar. Çocuğu dağdayken onların gözünde Kürt annesi gözüküyor. Ama gelip HDP'nin önüne hesap sorduğunda 'evladımı, çocuğumu getir' dediğinde neden Kürt annesi değil. Emine teyze bir kelime Türkçe bilmiyor. Kürt annesi değil mi? Burada evladının hakkını hukukunu savunuyor. Onlar Avrupalara çocuklarını götürüp okutuyorlar ama yoksulun garibanın evladını o dağlara, o mağaralarda tacize, tecavüze istismara uğradığı zaman niye gidip o annenin derdini sormuyorlar. Emine teyze her hafta geldiğinde diyor ki acaba evladım dönecek mi? En son şunu istiyorlar sağ mı ölümü biz evladımızın nerede olduğunu merak ediyoruz. Biliyorum duyuyorlar bizi. Canları da acıyordur. Ama terör örgütü bir gün bu topraklarda bitecek. Ve bitirecek olan da güvenlik güçlerimize destek verecek olanlarda kadınlarımızdır, annelerdir. Yüce rabbime şükürler olsun ki yürekli kadınlarımız var. Cesur kadınlarımız var. Hiçbir şeyden korkmayan kadınların haklarını hukuklarını sormaya devam edeceğiz. Nice kadınlar o yüreklerinde anlatamadıkları acılarla, hikayeleri ile belki cesaret edip gelemediler, soramadılar. Onlarda o toprak altında rahat uyusunlar ki yeminimiz olsun. Biz kadınlarımızın haklarını hukuklarını korumaya devam edeceğiz. 81 ilde ve yurt dışında gidip evladının hakkını savunan annede bizi duysun ki biz onların hakkını koruyacağız. Biz nice anlatılmayan hikayelerin sessiz çığlıkların sesi olmaya devam edeceğiz. Onların hikayesini onlar anlatmasa da biz anlatmaya devam edeceğiz. Buraya geldiğimiz zaman hiçbir sıfat ile gelmiyoruz. Şırnaklı yüreği yanan kadınlar olarak geliyoruz. Çocuğu zorla bağrından koparılan annelere destek amacıyla geliyoruz. Vatan uğruna eşini, çocuğunu şehit veren yüreği yanan kadınlarımız için geliyoruz" dedi.

"HİÇBİR GÜÇ KADINLARI SUSTURMAYACAKTIR"

81 ildeki kadınlara seslenen Atan, "HDP şunu iyi bilsin ki değil onların taşı, hiçbir güç bu kadınlarımızı susturamayacaktır. Evet, onlar bez sallıyor. Ama biz Türk bayrağı ile şehitlerin kanı ile sulanmış al bayrağımız ile geliyoruz. Duysunlar vaz geçmek yok. 81 ildeki kadınlara sesleniyorum. Lütfen bu haklı direnişe bu haklı mücadeleye onlarda destek versinler. Biz herkes buraya gelsin istemiyoruz. Herkes bulunduğu yerden bir mesaj, sesleniş ile bu yüreği yanan annelere destek versinler. Tek bir hedefimiz var al bayrağımızı dalgalandırmak. Onun uğruna gerekirse ölmektir. Terör örgütü iyi bilsin ki bir tarafımızda oğlu şuanda onlar tarafından kaçırılmış bir annemiz bir tarafımızda eşini çocuğunu vatan uğruna şehit veren kadınlar artık yan yana yürüyor. Artık birlikte ya Allah bismillah diyip terör örgütüne meydan okuyor. O çocuklarda artık görsünler annelerin yürekleri artık yanmasın. Dönsünler evlerine, ailelerine. Ülkemiz merhametlidir. Hepimiz kucak açıyoruz yeterki onlar ailelerine dönsünler" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kalabalık grup bir süre yürüdükten sonra eylemlerini sonlandırdılar.