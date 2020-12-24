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haberi: Başkan Erdoğan, ile görüştü

haberi: Başkan , Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan görüşmede, İlham Aliyev’in doğum gününü tebrik etti.

ANKARA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:12 Son Güncelleme: 24.12.2020 13:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan görüşmede, İlham Aliyev'in doğum gününü tebrik etti.

Başkan Erdoğan, İlham Aliyev'e ailesi ve milletiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. İlham Aliyev'in ülkesinin refah ve kalkınmasının yanı sıra bölgenin barış ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemde olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için de İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve dayanışmasının her alanda güçlenerek devam edeceğine inandığını dile getirdi.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü
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