Son dakika: Koronavirüsün sonu mu geliyor? SARS da böyle olmuştu

Son dakika haberi: Koronavirüste bilim insanlarını ikiye bölen ve tüm dünyada paniğe neden olan mutasyon korkulması gereken bir durum değil aksine salgının sonunu getirecek bir değişim mi? Çarpıcı açıklamaların birbiri ardına geldiği Koronavirüsle ilgilenen bilim dünyasında en kritik bilgi şu oldu: Koronavirüs salgınına en çok benzeyen pandemilerden olan SARS virüsünde mutasyon bugünkü korkunun aksine umut ışığını doğurmuştu. Peki şimdi ne olacak? İşte uzman isimlerin mutasyon geçiren korona virüsüne ilişkin değerlendirmesi;
"MUTASYONUN KURALI YOK, SONUCU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE"
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Mutasyonlar tamamen rastlantısal olarak ortaya çıkar. Kuralı yoktur ve önceden tahmin edilemezler. Virüsün amacı bizi öldürmek değil. Çünkü konakçı ölünce, virüs de ölür. Mutasyonun sonucu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bizim istediğimiz hastalık oluşturma gücünü yitirmesi. Ancak ne yazık ki henüz o yönde bir bulgu yok. Bu nedenle de tedirginlik ve endişe var. Mutasyonun şekli sahada doğrulanmalı.
"MUTASYON ÖLDÜRÜCÜLÜĞÜ AZALTABİLİR"
Doç. Dr. Sema Kultufan Turan: Beklenti, virüsün mutasyona uğrayıp hastalık yapıcı özelliğinin ya da öldürme ihtimalinin yok olması yönünde. Ancak mutant virüsün daha az hastalık yaptığına dair henüz kanıt yok. O nedenle 'Beklenen mutasyon gerçekleşti' demek ya da tersi bir yorum yapmak için çok erken. Ülkemizde de henüz mutasyona uğrayan virüse rastlanmadı ancak enfekte olanlara bakılarak araştırılıyor.
"SARS MUTASYON SONRASI 3-4 AYDA BİTMİŞTİ"
Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: 2003 SARS koronavirüsü, 3-4 ay içinde mutasyona uğrayarak gücünü kaybetmişti. Şimdiki koronavirüsteki olası mutasyonlarda böyle bir beklenti var fakat virüslerdeki mutasyonik değişimler iyi yönde olabildiği gibi kötü yönde de olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Önümüzde aylar virüsün bu özelliğinin olup olmadığını kanıtlayacak.
DAHA BULAŞICI OLDUĞU DOĞRULANMADI Kİ!
Konuyla ilgili tartışmaları başlatan açıklamalarda öne çıkan maddeler şunlardı;
Birkaç gündür herkes İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutant koronavirüsle (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü;
1) Bulaşıcılığın yüzde 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.
BELLİ OLANA KADAR...
2) Ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virüsün özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir.
ZARARSIZ HALE GELMESİNİ BEKLİYORUZ
3) Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir.