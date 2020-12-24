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Terör sığınağı imha edildi

’ın Dörtyol Amanos kırsalında gerçekleştirilen ‘Yıldırım 5’ operasyonu sonucunda terör örgütünün gizlenmiş silah mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi kullanılan sığınak, barınak ve depo da imha edildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:35 ABONE OL
Terör sığınağı imha edildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi alındı.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla icra edilen "Yıldırım 5" operasyonu esnasında PKK-KCK terör örgütüne ait silah, mühimmat ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı ve diğer malzemeler olay yerinde imha edilirken, depolar ise kullanılamaz hale getirildi.

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Terör sığınağı imha edildi
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