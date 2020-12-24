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Van'da operasyonu: 31 gözaltı

Van'da terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:10 Son Güncelleme: 24.12.2020 16:20 ABONE OL
Van'da DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Van MİT Bölge Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olarak ilde faaliyet gösteren Amer Onay Grubuna mensup 34 şahsın yakalanmasına yönelik 24 Aralık tarihinde operasyon duzenelendi.

Düzenlenen operasyonda 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, DEAŞ terör örgütünün ideolojisini içeren çok sayıda
kitap ve dokümana el konuldu.

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Van'da DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı
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