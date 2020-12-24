Yıldırım Bestler-17 Operasyonu başladı

Van il jandarma komutanlığında 3 bin 251 personelle Yıldırım-17 Besta Operasyonu başladı. Operasyonda jandarma özel harekât, polis özel harekât ve güvenlik korucularının katılımıyla teröristlerin bölgeden çıkarılması için düğmeye basıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda telekonferans yöntemiyle düzenlenen "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

3 BİN PERSONEL SAHAYA İNDİ

"Dün akşam itibarıyla 3 bin 251 personelle birlikte sahaya sızan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımızın koordinasyonunda, jandarma özel harekâtımız (JÖH), polis özel harekâtımız (PÖH) ve güvenlik korucularımızın içinde bulunduğu Yıldırım-17 Besta Operasyonu başladı." diyen Soylu, operasyona katılan personele Allah'tan kolaylık diledi.

ÖZEL BİRLİKLER OLUŞTURULDU

Soylu, bu topraklarda huzur, güvenlik, kardeşlik, birlik ve beraberliği tesis etmek, terör örgütlerine gerekli cezayı verebilmek ve onları bu topraklardan ebediyen söküp atabilmek için operasyonların sürdüğünü bildirdi.

BAKAN SOYLU OPERASYON TİMLERİ İÇİN DUA ETTİ

Bakan Soylu, "Her zaman onlarla birlikteyiz. Allah muhafaza etsin, bizi onlara da bu millete de mahcup etmesin. Bütün dualarımız, ayaklarına tek bir taşın değmemesi üzerinedir. İnşallah bu operasyonu da başarılı bir şekilde bitirirler." ifadelerini kullandı.