Aracıyla köpeği ezen Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın davasında flaş!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı, 14 Mayıs 2020 tarihinde sabah saat 9.30 sıralarında hastaneden çıktı. Hastanenin yanında bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün içine park ettiği aracına binip hareket eden Doç. Dr. Ocaklı, yol ortasında uzanıp yatan ve yaklaşık 5 yıldır bu hastanede görevli bazı doktorlar tarafından bakılıp beslenen 'Max' isimli köpeğin üzerinden geçerek köpeği ezdi. Sonrasında ise Doç. Dr. Birsen Ocaklı, durmayıp yoluna devam etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ORTAYA ÇIKTI



Aynı gün akşam üzeri hastanenin güvenlik görevlileri, Max isimli köpeğin hastanenin arka bahçesinde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce, köpeğin bakımın yapan ve karnesini de kendi adına çıkarttıran Marmara Üniversitesi Diş Hastanesi'nde görevli Dr. Eda Sarıbeyliler'e haber verdi. Hastaneye gelen Dr. Sarıbeyliler, Max isimli köpeği alarak veterinere götürdü. Veterinerin köpeğin üzerinden bir aracın geçmiş olduğunu söylemesi üzerine şok yaşayan Dr. Sarıbeyliler, güvenlik görevlilerini arayarak, kamera görüntülerini izlemelerini istedi. Kamera görüntülerinde, Max isimli köpeğin üzerinden bir aracın geçtiğinin ve durmadan yoluna devam ettiğinin görülmesi üzerine, Dr. Eda Sarıbeyliler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada, plakası belirlenen aracın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı'ya ait olduğu tespit edildi. 21 Mayıs tarihinde Doç. Dr. Ocaklı, polis merkezinde verdiği ifadesinde, "Ben köpeği ezdiğimi fark etmedim. Köpeği görmedim. Farkında olsam durup, köpeği veterinere götürürüm. Üzgünüm" dedi.

MAX KURTARILAMADI

Hastanede görevli birçok görevli ve doktor tarafından sevilen ve beslenen Max isimli köpek ise veterinerde gördüğü bir aylık tedaviye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli Doç. Dr. Birsen Ocaklı hakkında, "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Dr. Birsen Ocaklı, Max isimli köpeği sahiplenen Dr. Eda Sarıbeyliler ve taraf avukatları katıldı.



'FARKINDA OLSAM ÖNCE BEN MÜDAHALE EDERDİM'



Duruşmada savunmasını yapan sanık Doç. Dr. Birsen Ocaklı, asla suçlamayı kabul etmediğini, Max isimli köpeğe bilerek zarar vermediğini ve arabanın etrafında bir şey görmediğini söyledi. Ocaklı savunmasına 'Farkında olsaydım öncelikle kendim müdahale ederdim. Çünkü ben de bir hekimim. Çünkü insanlık bunu gerektirir. Daha sonra veterinere götürürdüm. Taş ya da tümsekten geçer gibi oldum. Ancak neye çarptığımı, ya da neyin üzerinden geçtiğimi fark etmedim. Ben hayvanları seviyorum. Olayı öğrendikten sonra köpeğin sahibine ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Köpeğin öldüğünü, uzlaşma aşamasında ve sosyal medyada linç edilmeye başladığımda öğrendim. Bu konuda anlaşılmak istiyorum' sözleriyle devam etti.



'MAX YERİNDEN KALKAMIYORDU'



Dr. Eda Sarıbeyliler ise, duruma esnasında söz olarak "2015 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Max isimli köpeğim, 2016 yılında o bölgeye gelmişti. Geçen yıl yüzünde şişlik olunca veterinere götürdüm. Çok uzun bir tedavi süreci geçirdi ve bu süreçte de onu sahiplendim. Benim köpeğimdi. Karnesi de vardır ve tüm aşıları yapılmıştı. Olay günü arayıp bulamayınca endişelendim. Herkese haber verdim. 16 Mayıs'ta buldum ve hemen veterinere götürdüm. Yerinden kalkamıyordu. Başına ne geldiğini bilmiyordum. Veteriner muayene edince, kalça kemiğinde parçalı kırık olduğunu, bunun da ancak üzerinden araba geçmesi durumunda olabileceğini söyledi. Ameliyat olduktan bir süre sonra da öldü. Görüntüleri izleyince nasıl olduğunu öğrendim. Sanıktan şikayetçim" dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ



Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin bilirkişiye verilerek olayın ne şekilde meydana geldiği konusunda fotoğraflı ve açıklamalı rapor alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.