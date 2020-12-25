Baban acından öldü oğlum ne olur dön

Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde devam ettirdiği eylem sürüyor. 480'inci gününü geride bırakan eyleme dün iki aile daha katılırken, evlat nöbeti tutan aile sayısı 181'e yükseldi. Dün inşaat işçisi olarak çalıştığı İstanbul'dan 3 ay önce kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Ferhat için Siirt'in Kurtalan ilçesinden gelen Ziver Çelik ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 10 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan Muhammed için gelen annesi Nadire ile ağabeyi Kerem Çakan evlat nöbetine katılan aileler oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Çelik, inşaatlarda çalışarak çocuğunu büyüttüğünü ifade ederek, "Oğlum, sesimi duyuyorsan gel. O yol, boş bir yoldur. Daha yolun başlangıcındayız. Devletimiz, polisimiz, askerimiz, Cumhurbaşkanımız hepsi bizim arkamızdadır. Sana hiçbir zarar gelmez. Ne olur gel. Artık dayanamıyorum. Babanı dinliyorsan gel. Canım yanıyor oğlum. 17 yaşında İstanbul'da inşaatta boya işi yapıyordu, oğlum kandırılmış, kendi rızasıyla gitmemiş. Benim oğlumun üzerinden elinizi çekin. Oğlumun üzerinden elinizi çekmeyene kadar geri dönmeyeceğim, direneceğim.Oğlum sen benim canım ciğerimsin. Bunu bir tek anne baba olan anlar. Seni tutanlara da sesleniyorum. Evladımı rahat bırakın. Evladımı inşaatlarda çalışarak, yıpranarak büyüttüm. Gönderin evladımı. Başka bir derdimiz yok. Sadece evladımızı istiyoruz. Başka canlar da yanmasın" dedi. Kerem Çakan, babasının kardeşinin acısına dayanamayarak öldüğünü söyledi. Kardeşine dönmesi için çağrıda bulunan Çakan, "Kardeşim 10 yıldır kayıptır. Kardeşimin gelmesini istiyoruz. Burada evladını isteyen diğer aileler gibi biz de buraya gelerek kardeşimi istiyoruz. Bugüne kadar irtibat kuramadık. Bu süre içerisinde babamız vefat etti. Ferhat, annem yaşlı olmasına rağmen geldi buraya. Her gün senin için ağlıyor" dedi. Acılı anne Nadire Çakan da, oğlunu istediğini dile getirerek, "Babası onun acısından öldü. Oğlumu kaçırdılar. Oğlum, ne olur gel. Annenin kucağına dön. Baban öldü, ben yalnız kaldım, senin acına da dayanamıyorum. Dön gel" diye konuştu.