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Bakan Koca detayları son dakika açıkladı: 3 ülkeden gelenlere karantina uygulanacak

Türkiye,koronavirüs salgınına karşı topyekûn mücadele ederek tedbirleri üst seviyede tutuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurtdışından gelen tüm yolculara son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getirildiğini bildirdi. Bakan Koca ayrıca,"Son 10 günde İngiltere, Danimarka ve 'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacak." ifadelerine yer verdi. İşte son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 25.12.2020 21:20 Son Güncelleme: 25.12.2020 21:20 ABONE OL
Bakan Koca detayları son dakika açıkladı: 3 ülkeden gelenlere karantina uygulanacak

Yazılı açıklama yapan Bakan Koca, "28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurtdışından hava ile 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir" bilgisini verdi.

Bakan Koca şunları kaydetti:

"Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 salgınının kontrolüne yönelik en güncel bilimsel gelişmeleri takip ediyor ve tedbirlerimizi alıyoruz. Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurtdışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. Öte yandan son dönemde İngiltere'deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsünün Danimarka ve Güney Afrika'da da görüldüğü bildirilmiştir.

Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7. gününde yapılacak olan 2. testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır."

THY DE DUYURDU:

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal de koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.

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Bakan Koca detayları son dakika açıkladı: 3 ülkeden gelenlere karantina uygulanacak
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