Bakan Koca detayları son dakika açıkladı: 3 ülkeden gelenlere karantina uygulanacak

Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7. gününde yapılacak olan 2. testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır."