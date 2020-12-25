Bakan Koca son dakika duyurdu: İşte 4 ildeki sevindiren rakamlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika yaptığı paylaşımda; Ankara, Bursa, Adana ve Hatay'daki vaka sayılarında da, hastane yüklerinde düşüş olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "kısıtlamaların neticelerini alıyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, şunları ifade etti:
"BURSA, ANKARA, HATAY, ADANA Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz."
YATAK VE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ilin yatak ve yoğun bakım doluluk oranlarını da açıkladı. Doluluk oranları şöyle:
BURSA: Yatak doluluk oranı %52'ye, yoğun bakım doluluk oranı %70'e düştü.
ANKARA: Yatak doluluk oranı %52'ye, yoğun bakım doluluk oranı %65'e düştü.
HATAY: Yatak doluluk oranı %54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen %86.
ADANA: Yatak doluluk oranı %62'ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen %78.