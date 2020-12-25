Bakan Koca son dakika duyurdu: İşte 4 ildeki sevindiren rakamlar...

Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, şunları ifade etti:

"BURSA, ANKARA, HATAY, ADANA Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz."