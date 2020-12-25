Son dakika haberi: Böyle pişkinlik görülmedi! Görüntüye rağmen 'O beni dövdü' dedi

İstanbul Şişli'de bir diş kliniğinde asistan olarak çalışan Hediye D., iş arkadaşı Meryem O. tarafından dakikalarca darp edilmişti. İş arkadaşını darp eden Meryem O'nun da savcılığa gidip Hediye D'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Hem dayak atıp hem de "o beni dövdü" diyerek şikayetçi olan Meryem O'nun başvurusuna savcı takipsizlik kararı verdi. Meryem O'nun görüntülere rağmen "O beni darp etti" demesi ise şaşkınlık yarattı.
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Şişli Harbiye'de özel bir diş kliniğinde görevli iki kadın temizlik yapma yüzünden tartışma yaşadı. Asistan olan Hediye D. iş arkadaşı Meryem O. tarafından dakikalarca öldüresiye dövüldü. Yerlerde sürüklenip kafası duvardan duvara vurulan Hediye D. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken ortaya çıkan görüntülerde her şey gün yüzüne çıkmıştı.
KARŞILIK VERMEDİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ
Hediye D'yi apaçık darp ettiği görülen Meryem O'nun o beni darp etti diyerek savcılığa gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını inceledi ve dosyada bulunan kamera görüntülerine göre Meryem O'nun Hediye D'yi darp ettiği, Hediye D'nin ise karşılık vermediği açıkça görüldüğü belirtildi.
Ayrıca Hediye D'nin suçlamaları kabul etmediği ve olay yerinde başka gördü tanığının olmadığı ve Meryem O'nun soyut iddiasının ötesinde dava açmaya yeter kanıt bulunmadığı için kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi.