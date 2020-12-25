Son dakika haberi: Böyle pişkinlik görülmedi! Görüntüye rağmen 'O beni dövdü' dedi

İstanbul Şişli'de bir diş kliniğinde asistan olarak çalışan Hediye D., iş arkadaşı Meryem O. tarafından dakikalarca darp edilmişti. İş arkadaşını darp eden Meryem O'nun da savcılığa gidip Hediye D'den şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Hem dayak atıp hem de "o beni dövdü" diyerek şikayetçi olan Meryem O'nun başvurusuna savcı takipsizlik kararı verdi. Meryem O'nun görüntülere rağmen "O beni darp etti" demesi ise şaşkınlık yarattı.

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Şişli Harbiye'de özel bir diş kliniğinde görevli iki kadın temizlik yapma yüzünden tartışma yaşadı. Asistan olan Hediye D. iş arkadaşı Meryem O. tarafından dakikalarca öldüresiye dövüldü. Yerlerde sürüklenip kafası duvardan duvara vurulan Hediye D. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken ortaya çıkan görüntülerde her şey gün yüzüne çıkmıştı.