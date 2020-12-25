CHP tacizci başkanı temize çıkardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın adının karıştığı taciz iddiasıyla ilgili parti içinde yapılan incelemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bektaş'ın tacizde bulunduğu kadın CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazmış ve yaşadığı tacizi ayrıntılarıyla anlatmıştı. CHP yönetimi de Bektaş'la ilgili soruşturma başlatmıştı. Ancak göstermelik olduğu ortaya çıkan soruşturma ile ilgili hazırlanan rapor dün Genel Başkan Yardımcısı Salıcı tarafından basın toplantısıyla açıklandı. Salıcı, taciz iddiasının gerçekdışı olduğunu savundu ve İl Başkanı Bektaş'ın yeniden görevinin başına döndüğünü açıkladı. CHP örgütlerinde 20'e yakın taciz ve tecavüzle yüzleşmek yerine Konya'daki bir olay üzerinden bütün dosyaları temize havale etmeye çalışan Salıcı, taciz olayında Bektaş'ın suçsuz olduğu kanaatine varıldığını söyledi. Salıcı'nın konuşmasında partisinde yaşanan taciz vakalarına tepki göstermek yerine taciz ve tecavüz olaylarını gündeme getiren medyayı suçlaması pes dedirtti.Salıcı, Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın görevine devam edeceğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadına karşı işlenen suçlarda, taciz konusunda tavrı tavizsiz. Büyük bir titizlikle bize gelen başvurular, konular inceleniyor ve bu konuyla ilgili gereken şey en hızlı şekilde yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında" dedi.