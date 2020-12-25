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Coronavirüs tedavisi gören 'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Koronavirüs tedavisi gören 'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş kaldırıldığı özel hastanede 'dan bu yana koronavirüs tedavisi görüyor. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Topbaş'ın tedavisi entübe edilerek devam ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:11 Son Güncelleme: 25.12.2020 10:24 ABONE OL
Coronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın durumu ciddiyetini koruyor.

16 Kasım'da hastaneye kaldırılan Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan oğlu Mustafa Ömer Topbaş bir açıklama yapmış, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun" paylaşımında bulunmuştu.

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Coronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
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