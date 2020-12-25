Erdoğan’ın Arapça öğretmeni vefat etti

Başkan Erdoğan'ın İmam Hatip Ortaokulu'nda 4 yıl boyunca Arapça dersine giren Kayserili emekli öğretmen Yusuf Karaca hayatını kaybetti. Karaca; Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlatarak; "4 bin öğrenci içerisinde zekasıyla, muhteşem hitabıyla, boyuyla bosuyla öne çıkan bir öğrenciydi. Tayyip Bey ile yakınlığımız duygusal bir yakınlıktır. Bu duygusallık da İslam duygusallığıdır. Ondaki ruh inceliği, İslam'a olan bağlılığı, Müslümanlara olan sevgisi ta o günlerden zirve yapıyordu. Büyük bir lider. Yeryüzünde görüşleri, düşünceleri dünyanın bütün liderleri tarafından takdir ve kabul edilen bir lider oldu" demişti.