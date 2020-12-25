İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Demirtaş teröristtir kararın anlamı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda İl Emniyet Müdürleri ile değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve daire başkanları katıldı. AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına değinen Bakan Soylu, "İtalya'da seçilmiş belediye başkanları kirli ilişkileri nedeniyle görevden alındı, yerine kayyum atandı, kimse ses çıkarmadı. Fransa'da, Yunanistan'da bunlar sorun olmadı. Ama aynı ilkeler aynı normlarla Türkiye terörle mücadele ederken işler değişiyor. Bu örnekleri sürekli muhataplarımıza anlatıyoruz. Sonuçta hukukta 'emsal karar' diye bir müessese var. Ama bu çabamız karşılık bulmuyor. İlk önce Avrupa'nın bu bakışını eleştirmek gerekir.DEAŞ'a 'terör örgütü' diyenler, terör örgütünün adı PKK olunca onu koruyan, onun siyasi kanadına destek vermeye çalışan bir anlayışı ortaya koymaktadır. Avrupa burada çok büyük bir yanlışın içindedir. Avrupa'nın 'evrensel' diye tarif ettiği hukuk kuralları terör meselesinde bize başka Avrupalıya başka çalışmaktadır. Bizim bunu anlamamız da bunu tasvip etmemiz de buna teslim olmamız da mümkün değildir. Kusura bakmasınlar; ama Avrupa bugün gırtlağına dayanmış bıçağın farkında değildir. Tehdidin farkında değildir. Bu terör örgütüne karşı takındıkları korumacı tavır, onları dönülmez bir noktaya sürüklemektedir. Meclis'te, 'PKK'yı kınayın, eleştirin' denmesine rağmen bir kez bile PKK ile ilgili açıklama yapmayan, tam tersine onlara destek veren, iştahlandıran Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'in hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı söz konusu değildir. Çok net ve açıktır" diye konuştu.