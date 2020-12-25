İlk aşı pazartesi günü Türkiye’de

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada ilk aşıların pazartesi günü Türkiye'de olacağını duyurdu. Koca'nın açıklamaları özetle şöyle: Çin makamları Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Pazartesi günü itibarıyla aşılar Türkiye'de olacak. Aşının koruyuculuğu yüzde 91.25 oranında. 4 aşamalı bir strateji hazırlandı. İlk planda sağlık çalışanları olmak üzere 9 milyon kişinin aşılanacağını söyleyebilirim. En geç nisan olmak üzere ilk iki hatta üçüncü aşamada olan kişileri aşılamayı düşünüyoruz. Günde ortalama 1.5-2 milyona kadar aşıyı yapmamızın imkânı olduğunu söyleyebilirim.SinoVac aşısı ilk planda 3 milyon olarak gelecek. Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon gibi bir sözleşme yapıldı. BioNTech-Pfizer aşısının Ocak ayında 1-1.5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak. Mart sonuna kadar 4.5 milyon, opsiyonel olarak da 30 milyona kadar söz konusu. Fiyat boyutuyla herhangi bir sorunumuz olmadı. Olması gereken fiyatın olduğunu, dünya ölçeğinde daha uygun rakam olduğunu söyleyebilirim. Acil kullanım izni olduğu için şu dönemde bu üretimle ilgili bir sorun olma durumunda sorumluluk taşımamayı sözleşmeye konmak istenmedi. Biz bundan yana olmadık. Uğur Hoca'yla bu sorunu kısmen aştığımızı söyleyebilirim. Şu ana kadar yaptığımızı ön inceleme ve analizlerde İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadık.KOCA'NIN paylaştığı tabloya göre dün yapılan testler sonucu 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Hastanelerde tedavi gören 33 bin 985 kişi iyileşirken, 254 kişi daha vefat etti. Toplam can kaybı 19 bin 115, hasta sayısı 3 bin 218, ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.1'e yükseldi. Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım" ifadeleriyle paylaştı. ANKARA