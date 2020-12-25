Meydanı onlara bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ile Bursa Türk-İslam Müzesi'nin restorasyon sonrası toplu açılış törenine Beştepe'den canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:

Tunceli'de şehrin cumhuriyet tarihimizdeki ilk müzesini eski askeri kışla binasında kurduk. Yaklaşık 38 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen müze projemizin Tuncelimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayranlık verici tabii güzellikleri yanında tarihi zenginliklerini de yansıtan bu müzeyi açarak Tunceli'yi ülkemizin turizm merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Bursa'da ilk Osmanlı medreselerinden Yeşil Medrese veya Sultaniye Medresesi olarak bilinen binayı Türk-İslam Eserleri Müzesi olarak hizmete açıyoruz. Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi olan bu binadaki müzemizde Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait pek çok çini, seramik, ahşap, oyma ve kakma eser, metal eserler, sikkeler, giysiler yer alıyor. Restorasyonu 3 yıl süren bu müzenin maliyeti 7 milyon 600 bin lirayı buldu.

Konya'nın Akşehir ilçesine de önemli bir müze kazandırıyoruz Akşehir Taş Eserler Müzesi, Selçuklu döneminden kalma 770 yıllık geçmişe sahip medrese, türbe, imaret ve çeşmeden oluşan bir dönem darüşşifa olarak muazzam bir tarih hazinesidir. Yüzlerce eserin yer aldığı bu müzeyi Akşehir'imize kazandırmak için 5 milyon liranın üzerinde kaynak kullandık.

Başkan Erdoğan'dan 3 önemli müze açılışı | Video

Ülkemizin tabii ve tarihi güzelliklerine her baktığımda bu toprakların bir evladı olarak dünyaya geldiğim, bu millete hizmet etme şerefine eriştiğim için Rabbime hamd ediyorum. Bu güzelliklere sahip olmak kadar onun kıymetini bilmek, korumak, üzerine eklemek, geleceğe daha büyük zenginlik bırakmak da önemlidir. Türkiye bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını koparmak için özel gayret sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kalmıştır.

Ecdadın binbir emekle kurduğu şehirlerimiz, binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli şekilde tahrip edilmiştir. Bu zihniyetin yol açtığı yıkım sadece ecdadın kemiklerini sızlatmakla kalmamış nesiller arasında kopukluğa da yol açmıştır. Tarihini bilmeyen, kültürüne yabancı, değerlerine bigâne nesiller yetiştirme çabaları yüzünden ülkemiz, milletimizi huzura ve zenginliğe ulaştıracak altın kıymetinde yıllarını ve imkânlarını heba etmiştir.

Hep hayıflandığım bir hususu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim. Bunda kendi ihmalimiz yanında dünyadaki büyük iletişim devriminin yol açtığı zorlukların da etkili olduğunu biliyorum. Buna rağmen daha fazla gayret göstermeli, bu konunun üzerine eğilmeli, yürütülen çalışmaları daha sıkı takip etmeliyiz.

Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır. Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonunu işaret etmemizin sebebi işte budur. Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgârların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Edebiyatından mimarisine insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. Önümüzdeki dönem bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz bu olacaktır.







TÜRK-İSLAM MÜZESİ

Yeşil Külliyesi'ne bağlı olarak Çelebi Mehmet döneminde 1419'da yapılan Yeşil Medresesi, 1975'te Türk İslam Eserleri Müzesi oldu. Müzede 12. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan maden, seramik, ahşap, silah, zırh, el yazması kitaplar, İslami sikke, İslami kitabeler ve mezar taşları ile Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait etnografik eserler var. Hacivat ve Karagöz geleneksel gölge oyunu eşyaları, hamam, tekke ve dergahlara ait eşyalar, Osmanlı nişan madalyaları, Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman gibi ustalara ait hat sanatları da müzede sergilenecek Tuna ÇAM/SABAH







TAŞ ESERLER MÜZESİ

Akşehir'deki Taş Medrese'de 1960-1965 arasında ve 1971'de restorasyon çalışmaları yapıldı. Ancak restorasyonun yarısı tamamlanabilen müze yıllardır ziyarete kapalıydı. Neolitik dönemden itibaren kesintisiz bir kronoloji ile Osmanlı döneminin sonuna kadar olan eserlerin bulunduğu müze, 2013'te restorasyona alındı. Müzede Akşehir ve çevresinde bulunan Türk-İslam dönemi mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve taş eserler sergileniyor. Müzenin özellikle kapısı ziyaretçilerin görüşüne sunulacak. Müzede medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği canlandırılıyor. Tolga YANIK/SABAH







TUNCELİ MÜZESİ

Tunceli'de, 1935-1937'de askeri kışla olarak inşa edilen ve 1949'a kadar kullanılan ve ikinci grup idari yapı olarak tescilli olan binanın restorasyonuna 2015'te başlandı. 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip müzenin bin 800 metrekare avlusu konser ve tiyatro gibi etkinlikler için tasarlandı. Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar 692 eserin sergilendiği müzenin inanç bölümünde Alevilik ile ilgili bilgi panoları ve Alevilik ritüellerini temsil eden teşhir düzenlemesi yapıldı. Ercan TOPAÇ/SABAH