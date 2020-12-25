Milli vicdanda hükümsüzdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın, 'HDP kapatılsın' sözleri üzerinden parçalanmaya çalışıldığına vurgu yaptı, "Cumhur İttifakı 2023'te yeniden iktidar olacak, Sayın Erdoğan da Cumhurbaşkanı olacak. Aklın varsa hesabını buna göre yap Kılıçdaroğlu..." dedi.Bahçeli, AİHM'in Demirtaş kararına da değindi, "AİHM'in son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz. Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz" diye konuştu. Bahçeli, "Biz HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik. Bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütlerine gitmesini istemiyoruz. TBMM'de PKK'lı istemiyoruz. Biz Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz. Bebek katilinin heykelini dikmek isteyen cani görüyoruz. AİHM'in son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz. Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz. İspanya'da teröre bulaşmuş Batasuna'ya ne yapılmışsa hukuki tutarlık gereğince Türkiye'de de aynısının yapılmasını talep ediyoruz. AİHM, iç hukuk yollarının tükenmesini beklemeden çifte standart ile hareket etmiştir" şeklinde konuştu.BAHÇELI, Akşener'e 'evine dön' çağrısını da yineleyerek, "Meşum anayasa taslağını kimler nerede hazırladı? HDP'ye zeytin dalı uzatıp terörist Demirtaş ile kahvaltı rezervasyonu yapanlar masa kurmadan önce içine düştükleri zillete kafa yorsunlar. Millet kararını vermiştir. Perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin geleceğidir. Diyorum ki; dön evine bitsin bu çile" ifadelerine yer verdi.