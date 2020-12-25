O isme Fuat Avni'yi 'parlatma' davası

Medyaradar'ın kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni olan, şu anda Karar Gazetesi'nde editör olarak çalışan Denizhan Erkoç'a hakkında, Fuatavni isimli FETÖ'nün sosyal medyadaki kara propaganda aracının paylaşımlarına sitesinde yer vermesi nedeniyle 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Erkoç, Medyaradar'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni 8 Şubat 2014'ten 7 Nisan 2016 tarihine kadar sürdürdü. Erkoç'un Genel Yayın Yönetmenliğini sürdürdüğü sitenin sosyal medya hesabından 23 Mart 2014'ten 9 Aralık 2015 tarihleri arasında yaklaşık 360 adet "Fuatavni" içerikli paylaşımda bulunuldu.

"DEVLET KURUMLARI VE BÜROKRASİSİ YIPRATILDI"

Bu paylaşımlar arasında "Twitter fenomeni Fuatavni yine bildi", "Fuatavni savcılığı yine aldattı" başlıklarıyla Fuatavni'nin twitter hesaplarından paylaşılan mesajlar Medyaradar'ın internet sitesinde haberleştirildi. Erkoç hakkında hazırlanan iddianamede bu durum şu şekilde yorumlandı: "Bu haberlerle kitlelere yönelik "mevcut hükümet aleyhine tepkiselliğin arttırılması", "kitlelerin harekete geçirilmesi", "devlet kurumlarının ve bürokrasinin yıpratılması" gayeleri ile internet haberciliği üzerinden algı operasyonları yapıldığı anlaşılmaktadır."

ÖZEL BİR AMACI VE KASTIM YOK

Fuatavni'nin o dönem itibari ile popüler bir twitter hesabı olduğu savunmasında bulunan Erkoç, söz konusu hesaba ait birçok tweeti 2018'de vefat eden Tayfun Baykara isimli Medyaradar editörü tarafından haberleştirildiğini belirterek, "Ben sitenin sahibi ve yöneticisiydim. Farklı sektörlerde de işler yaptığım için devamlı siteyi kontrol etme gibi bir şansım yoktu" dedi. Fuatavni'ye ait içeriklerin kullanılmasının o dönem suç oluşturacağına ilişkin bir karar bulunmadığını söyleyen Erkoç, "İçerikleri özel bir yayma amacı ve kastım yok" dedi.

ÖRGÜTÜN ALGI FAALİYETLERİ İÇİN KULLANILDI

Savcılık hazırladığı iddianamede, Fuatavni hesabının örgütün algı faaliyetleri için kullanıldığını, örgüt hedefine uygun atılmış tweetlerin hiçbir teyide ihtiyaç hissedilmeksizin topluma duyurulduğu vurgulandı. Paylaşımlarla, Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlilerine hakaret ve tehdit, soruşturmaların gizliliğini ihlal gibi suçların işlendiği paylaşımların yayımlanmasının, örgüt adına kamuoyu oluşturmayı hedeflediği anlatıldı.

"BİLGİSİ DIŞINDA YAYINLANAMAZ"

Erkoç'un konumu itibarıyla bilgisi dışında söz konusu paylaşımların sitede yayınlanamayacağı vurgulanana iddianamede, Erkoç'un sorumlu olduğu sonucuna varıldığı ifade edildi. Sitede zaman zaman örgüt hesabına yapılan eleştirilerin de duyurulduğuna vurgu yapılan iddianamede, Erkoç'un 'örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek' suçunu işlediği kaydedildi.