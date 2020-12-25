Parti değil Kandil’in kışlası

Gazıantep'te terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, terör örgütü bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan bazı derneklerin, faaliyetlerine HDP çatısı altında devam ettiği belirtildi. HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanık hakkında hazırlanan ve Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilden iddianame, PKK'nın faaliyetlerini kimi zaman bir siyasi parti içinde kimi zaman da bir dernek ya da yeniden isimlendirdiği yapılar üzerinden devam ettirdiği vurgulandı. İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın "kapatılan derneklerin HDP çatısı altında çalışmalarına devam etmesi" yönündeki kararının, Diyarbakır'da yakalanan bir teröristten ele geçirilen dokümanda ortaya çıktığı ifade edildi. Dokümanda "Meya-der, Kürdider, Dia-der ve Rojova kapanan kurumlarımız olmuştur, bu dört kurumun çalışmalarını partiye çekme ve komisyon olarak çalışmalarını sürdürmeye yönelik karar aldık. Bu yönlü çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerinin yer aldığı belirtilen iddianamede, dernek faliyetlerinin illegal olarak devam ettirildiğine yer verildi.