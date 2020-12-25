İstanbul'da kaçırdıkları bir kişiye ölüm tehdidiyle zorla 19 bin 750 dolar değerinde senet imzalatan dört şüpheli yakalandı. Şüphelilerin mağduru kaçırma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Şehir eşkiyaları bir günde yakalandı! Araca bindirip böyle kaçırmışlar | Video

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" soruşturması 24 Aralık Perşembe günü Şişli'de açıldı. Saat 14.00 sıralarında yabancı uyruklu H.W. isimli bir kişi zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

Aracın plakası, polislerin kamera ve saha çalışmaları neticesinde tespit edildi. Plakanın yabancı uyruklu Y.Y. isimli kişiye ait olduğu belirlendi. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin Avcılar'da oldukları saptandı ve F.Y., J.Y., L.M. ve Y.Y. isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. H.W. isimli kaçırılan mağdur ise kurtarıldı. Yapılan araştırmalarda; olayı gerçekleştiren kişilerin H.W. isimli mağduru kaçırdıktan sonra ölüm tehdidiyle ve zorla 19 bin 750 dolar değerinde senet imzalattıkları tespit edildi. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.