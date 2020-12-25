Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Siirt'te 18 köy yolu, kardan kapandı

'te 18 köy yolu, kardan kapandı

'in Pervari ve ilçelerinde, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışma başlatılırken, 1 hamile ve 3 hasta, 'ne bağlı karla mücadele ekiplerince ambulanslara ulaştırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 12:40 Son Güncelleme: 25.12.2020 12:41 ABONE OL
Siirt'te 18 köy yolu, kardan kapandı

Pervari ve Şirvan ilçelerinde 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Pervari'ye bağlı 11 köy yolu ile Şirvan ilçesine bağlı 7 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kapalı köy yollarının açılması için yoğun mesai harcadıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Şirvan'da 1 hamile ve 3 ağır hasta ekiplerimizin yaptığı çalışmayla ambulanslara ulaştırıldı. Önceliğimiz yollarda mahsur kalan araçlar, gelen ihbarlar ve hastalardır. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt'te 18 köy yolu, kardan kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA