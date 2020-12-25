Şırnaklı kadınlar: Onların taşından da korkmuyoruz

Şırnak'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit, gazi yakınları ve Şırnaklı kadınlar yürüyüş yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla PKK ve HDP'yi protesto etti. Annelerin eylemi HDP'liler tarafından yüksek sesli müzikle engellenmeye çalışıldı. Açıklama yapan Hatice Atan, "Vatan uğruna kendi eşini, çocuğunu şehit veren, çocuğu 13-14 yaşında bağrından terör örgütü tarafından koparılan annelere burada HDP'liler tarafından taş atıldı. Biz onların gelen bir taşından korkmuyoruz" dedi.