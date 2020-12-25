Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, 'Bunu yiyene korona gelmez' diyerek ikram etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camii'ne geldi. Burada namaz kılan Erdoğan çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
PESTİL VE KÖME İKRAM ETTİ
Erdoğan açıklamalarının ardından caminin yakınında bulunan yöresel ürünler dükkanına gitti. Erdoğan yürüyerek gittiği dükkanda yolda vatandaşlarla da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yöresel ürünler dükkanında çıktı ve gazetecilere pestil ve köme ikram etti.
"BUNU YİYENE KORONA GELMEZ"
Erdoğan, gazetecilere, "Bunu yiyene korona gelmez" dedi. Erdoğan daha sonra makam aracına bindiği sırada da vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.