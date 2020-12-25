Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, 'Bunu yiyene korona gelmez' diyerek ikram etti!

PESTİL VE KÖME İKRAM ETTİ

Erdoğan açıklamalarının ardından caminin yakınında bulunan yöresel ürünler dükkanına gitti. Erdoğan yürüyerek gittiği dükkanda yolda vatandaşlarla da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yöresel ürünler dükkanında çıktı ve gazetecilere pestil ve köme ikram etti.