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haberi: Başkan Erdoğan, 'Bunu yiyene korona gelmez' diyerek ikram etti!

haberi: Başkan , Cuma namazını İStanbul'da ikamet ettiği evinin yakınlarındaki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışı gazetecilere önemli açıklamalar yaptıktan sonra esnafı ziyaret etti. Erdoğan, bir tatlı dükkanından aldığı pestil ve kömeyi gazetecilere ikna etti. Erdoğan, "Bunu yiyene korona gelmez" ifadeleri ile gazetecilere espri yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 15:40 Son Güncelleme: 25.12.2020 16:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, 'Bunu yiyene korona gelmez' diyerek ikram etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camii'ne geldi. Burada namaz kılan Erdoğan çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

PESTİL VE KÖME İKRAM ETTİ

Erdoğan açıklamalarının ardından caminin yakınında bulunan yöresel ürünler dükkanına gitti. Erdoğan yürüyerek gittiği dükkanda yolda vatandaşlarla da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yöresel ürünler dükkanında çıktı ve gazetecilere pestil ve köme ikram etti.

"BUNU YİYENE KORONA GELMEZ"

Erdoğan, gazetecilere, "Bunu yiyene korona gelmez" dedi. Erdoğan daha sonra makam aracına bindiği sırada da vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.

Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, 'Bunu yiyene korona gelmez' diyerek ikram etti!
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