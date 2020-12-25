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SON DAKİKA HABERLER: Koronavirüste ölüm oranları neden arttı? Prof. Tufan Tülek açıkladı

Ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Son dönemde alınan önlemlerle vaka sayılarında düşüşler başladı ama ölüm oranlarında artışlar yaşanıyor. Son iki ayda ölüm oranlarının arttığını belirten İÜ Prof. bunun iki nedeni var dedi ve açıkladı. İşte merak edilen o detaylar

Giriş Tarihi: 25.12.2020 08:54 Son Güncelleme: 25.12.2020 09:00 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Koronavirüste ölüm oranları neden arttı? Prof. Tufan Tülek açıkladı

Son dakika haber: Koronavirüs ile ilgili alınan tedbirlerin ardından vaka sayılarında düşüşler yaşanıyor. Ancak yoğun bakımlardaki ölüm oranları artış gösteriyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yoğun bakımda yatan hastaların durumunun çok ağır olduğunu söyleyerek, "Özellikle son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor" dedi.

Prof. Tükek, yoğun bakım sürelerinin uzadığını belirterek, "Yoğun bakımdaki hastalarımızın akciğerleri toparlanmakta güçlük çekiyor. Entübe ettiğimiz hastalarımızı solunum cihazından ayırma işlemi zorlaştı. Son iki aydır özellikle bu durumda bir farklılaşma söz konusu. Ölüm oranları da ona paralel yükseliyor" dedi.

SON DAKİKA! BUNUN İKİ NEDENİ OLABİLİR

Tükek, sözlerine şöyle devam etti: "Herkes hastalığı daha ağır geçirecek demiyoruz. Sadece yoğun bakımdaki ağır vakalar için böyle bir gözlemimiz oldu.

Bu durumun nedenleri üzerine şunları söyleyebiliriz: Ya virüs, son dönemde özellikle hastalığı ağır geçirme potansiyeli yüksek olan kişileri efekte etti ya da yayılma hızıyla enfekte yapma kabiliyetini artırarak mutasyona uğradı."

KISITLAMA EN İYİ YÖNTEM

Koronavirüsle mücadelede en iyi yöntemin kısıtlama ve korunma olduğunu belirten Prof. Dr. Tükek, "Mücadelede en iyi yöntem kısıtlamaların devamıyla vatandaşların korunma yöntemlerini artırmalarıdır. Vatandaşlarımızın kendilerini ve ailelerini bilim dünyasının öngördüğü şekilde koruması son derece önemli" dedi. (Akşam)

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SON DAKİKA HABERLER: Koronavirüste ölüm oranları neden arttı? Prof. Tufan Tülek açıkladı
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