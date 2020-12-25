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Son dakika: Jandarma'dan 'ya Amanoslar'da büyük darbe! 'Oh oh...' göndermesi...

Son dakika haberine göre; Terör örgütü 'nın Amanoslar yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Jandarma bölgede çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler, 'Oh oh...' şeklinde yazılan yazı ile paylaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki konuşmasında, 'Paralar PKK'ya gitmiyor oh... Paralar vatandaşa gidiyor oh, oh' sözlerini dile getirmiş, bu ifadeler çok konuşulmuştu.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 15:16 ABONE OL
Son dakika: Jandarma'dan PKK'ya Amanoslar'da büyük darbe! 'Oh oh...' göndermesi...

Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınakta yapılan aramada mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirdikleri mermileri, 'Oh... Oh...' yazısı şeklinde dizerek sergiledi.

İI Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Aralık'ta Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, 'Ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Çalışmada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Bölgede gerekli çevre güvenliği alınarak, yapılan aramalarda, mühimmat, patlayıcı madde ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ele geçirdikleri mermileri, 'Oh... Oh...' yazısı şeklinde dizerek sergileyip, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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Son dakika: Jandarma'dan PKK'ya Amanoslar'da büyük darbe! 'Oh oh...' göndermesi...
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