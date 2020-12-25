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'da şüpheli araçtan 13 çıktı

’da şüpheli araçtan 13 düzensiz yakalandı. Olayla ilgili biri aracın sürücüsü olmak üzere 2 kişi gözaltında.

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:07 Son Güncelleme: 25.12.2020 14:08 ABONE OL
Tekirdağ'da şüpheli araçtan 13 göçmen çıktı
Çevre Yolu Ticaret Borsası yakınlarında ışıkları yanmayan şüpheli bir aracın bulunduğunu bildirmesi üzerine kısa sürede bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan araştırmada söz konusu minibüsten bazı şahısların kaçmaya çalıştıkları görüldü. Polis ekipleri yaptıkları müdahalede kaçmaya çalışan şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların alınan ifadelerinde minibüste 1 Bangladeş, 12 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 13(erkek) düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili aracın sürücüsü Ç.K.A. ve H.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
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Tekirdağ'da şüpheli araçtan 13 göçmen çıktı
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