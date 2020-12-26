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7 kilo 850 gramlık turp!

'in ilçesinde bir çiftçinin bahçesinde yetişen 7 kilo 750 gram ağırlığındaki turp, görenleri hayrete düşürüyor.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 26.12.2020 17:32 ABONE OL
7 kilo 850 gramlık turp!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çiftçinin bahçesinde yetişen 7 kilo 750 gram ağırlığındaki turp, görenleri hayrete düşürüyor.

Dikmen kırsal Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Ertaş adlı çiftçi, yaklaşık 20 yıldır çiftçilik yaptığını ve yetiştirdiği turpun tamamen doğal olduğunu söyledi. Ertaş, turpu yemeye kıyamadıklarını ifade ederek, "Görenler çok şaşırıyor. Bu büyüklükte organik kırmızı turp ilk defa görülüyor"dedi.
Yetkililer ise, kırmızı turpun normal ağırlığının 150 ila 250 gram arasında değiştiğini belirterek, 7 kilo 750 gramlık turpun ender görüldüğünü ifade etti.

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7 kilo 850 gramlık turp!
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