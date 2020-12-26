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eksi 24'ü gördü

Doğu Anadolu karın etkisine girerken sıcaklıklarda iyice düştü. ’da hava sıfırın altında 24’ü gördü. Meteoroloji vatandaşları buzlanma olaylarına karşı sürekli uyarıyor.

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Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:49 ABONE OL
Ağrı eksi 24'ü gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 24 dereceyle Ağrı'da ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililer ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Kars'ta 21, Ardahan'da 15, Erzurum'da 14, Erzincan ve Iğdır'da 7 derece ölçüldü.Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 2, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Ardahan'da 5, Kars ve Erzurum'da 4 derece olması bekleniyor,Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 58, Konaklı'da 39, Sarıkamış'ta 34 santimetre ölçüldü.

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Ağrı eksi 24'ü gördü
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