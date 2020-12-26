Bakan Soylu immün plazma bağışladı: Rakamlar arttı

Türk Kızılay tarafından toplanan immün plazmalar, ağır durumdaki Kovid-19 hastalarının tedavisine katkı sağlamaya devam ediyor. 15 Aralık'ta bir süre önce koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Türk Kızılay'a immün plazma bağışında bulunması, bağış rakamlarını yükseltti.

"BAKANIMIZ SOYLU'NUN DA FEDAKARCA YAPTIĞI BAĞIŞ, TEŞVİK OLDU. BAĞIŞLARIMIZ ARTTI"

Bakan Soylu, "Bu salgın döneminde özellikle hastalarımızın en çok ihtiyaç duyduğu tedavi yöntemlerinden bir tanesi de plazma türü tedavi. O açıdan, hastalığı geçirip Kızılay tarafından uygun görülenlerin plazma bağışında bulunmaları, bu süreçte ve hastalığın tedavi sürecinde önemli bir etkiye sahip. Burada, antikor üreten ve ürettiği antikor sonrasında plazma bağışı verenin inanın hastalıkla mücadeleye çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Gün bugün diyorum" çağrısı yapmıştı. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bakanımız Soylu'nun da fedakarca yaptığı bağış, teşvik oldu. Bağışlarımız arttı " dedi.

Türk Kızılay, pandeminin yol açtığı sosyal sorunların çözümüne ve sağlık çalışanlarına destek olurken diğer yandan da hastalığın tedavisi için çalışmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınında ağır durumdaki hastaların bağışıklık sistemi, Kızılay tarafından aferez yöntemiyle temin edilen, içerisinde virüse karşı antikor barındıran immün plazmalar ile destekleniyor. Türk Kızılay, kritik durumda olan hastalarda kullanmak amacıyla Kovid-19'u yenen kişilerden bağış yoluyla kan plazması topluyor. Hastanelere ulaştırılan plazmalar, ağır durumdaki vakaların tedavisine katkı sağlıyor.

RAKAMLAR YÜZDE 92

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sağlık Bakanlığı liderliğinde Türkiye'nin immün plazmanın destekleyici tedaviyi dünyada ilk başlatan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Kınık, " Kendisi iyileştikten sonra bir başkasının iyileşmesi için plazma bağışlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde bağışa bulunan Bakanımız Süleyman Soylu'ya da teşekkür ederim. Kızılay, 35 noktada 147 cihazla plazma bağışlarını alıyor. Ve talep eden hastanelere ulaştırıyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan bize verilen kovid geçirmiş hastaların veri tabanı üzerinden bağışta bulunacak adaylara ulaşıyoruz. 100 adaydan 92'si bağışta bulunmayı kabul ediyor" dedi.

80 BİN HASTAYA UYGULANDI

Bugüne kadar Bakan Süleyman Soylu ile birlikte 47 bin 228 kişinin immün plazma bağışında bulunduğunu söyleyen Kınık, " 80 bin 602 ünite immün plazma, 588 hastanede hastalara ulaştırıldı. Bugüne kadar 80 bin hastaya uygulandı. Koronavirüsle savaşta en önemli silahlardan biri olan immün plazma ile ilgili 2 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, bu tedavinin hastaların yoğun bakımda kalma sürelerini azalttığı, cihaza bağlanma ihtiyacını azalttığı ortaya çıkmıştı. Çalışmanın sonuçları uluslararası bir dergide de yayınlandı" dedi.