DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden C.G. tutuklandı.

ŞAFAK VAKTİ YAKALANDILAR

Adana Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 Aralık'ta DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan C.G. (18), E.G. (33) ve O.D.'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Örgütün, Yamaçlı ve Meydan gruplarında faaliyet gösterdikleri ve örgütsel toplantılara katıldıkları iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan C.G. (18) tutukladı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan haklarında yakalama kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.