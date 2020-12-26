Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan annelerin HDP önünde başlattığı oturma eylemi 482'inci gününe girerken, anneler sokağa kısıtlaması nedeniyle evlat nöbetini kaldıkları otelde sürdürdü.

Diyarbakırlı anne Hacire Akar'ın evladını terör örgütünün elinden kurtardıktan sonra yaptığı çağı üzerine 3 Eylül 2019'da HDP İl Binası önünde başlatılan oturma eylemi sürüyor. 482 gündür çocuklarını kurtarmak için soğuk ve sıcak demeden Kandil, PKK ve HDP'ye direnen anneler sokağa çıkma kısıtlamasında da eylemlerini sürdürdü.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokak çıkma kısıtlaması nedeniyle anneler kaldıkları otelde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eylemlerine devam ettiler. 181 ailenin çocuklarını terörün elinden kurtarmak için sürdürdüğü eylemde bugün kadar 20 anne, evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. HDP ve PKK'nın tüm tehditlerine rağmen eylemlerini kararlıkla sürdüren anneler, çocuklarının dağa götürülmesinde sorumlu tuttukları HDP'den evlatlarını istediler.