Hilmi Türkmen’den Murat Ongun’a; “Kitap halini yollayabiliriz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin evde su tasarrufu sağlanması için ücretsiz musluk aparatı dağıtmaya başladığını duyurdu. Ancak Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, su aparatlarının Üsküdar Belediyesi'nin bir hizmeti olarak iki ay önce dağıtmaya başladıklarını ifade eden bir ileti yazdı.

TÜRKMEN, "İKİ AYDIR SU APARATLARINI DAĞITIYORUZ" DEDİ

Bu iletisinde Türkmen şu ifadelere yer verdi: "Biz bu aparatları 2 aydır her eve dağıtıyoruz Üsküdar'da. İSKİ de karar vermiş yapmaya. Geç de olsa doğru bir karar ama biz yaptığımız işleri anlatan bir de dergi koymuştuk yanına. İBB'den de görmek isteriz, 18 ayda ne yap(ma)mışlar, bir dergi yapıp dağıtsalar keşke vatandaşa"

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN: "BİR DAHAKİ SEFER DAHA SIKI ÇALIŞIN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Sayın Hilmi Türkmen derginizi detaylı inceledik, İBB ve merkezi iktidar ilçe belediyesinden daha çok çalışmış ne yazık ki. Başkan Ekrem İmamoğlu'na yönelik algı çalışmanızı kendi kendinize bozmuşsunuz. Bir dahaki sefer daha sıkı çalışın" dedi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN: "KİTAP HALİNİ YOLLAYABİLİRİZ"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Detaylı incelemek, üzerine çalışmak isterseniz kitap halini yollayabiliriz" diyerek içerik bölümünü yolladı. Üsküdar Belediyesi'nin içerik bölümünde onlarca yapılan icraattan söz ediliyor."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin evde su tasarrufu sağlanması için ücretsiz musluk aparatı dağıtmaya başladığını duyurmuştu. İSKİ de bu aparatları dağıtacağını açıklamıştı. Ancak Üsküdar Belediyesi iki ay önce su aparatlarını Üsküdar İlçesi sınırlarında dağıtmaya başladığını açıklamıştı. Böylece Üsküdar Belediyesi'nin projelendirdiği ve uygulamaya koyduğu ortaya çıkmıştı.