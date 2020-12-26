İstanbul'da 17 yaşındaki Y.K.ve 15 yaşındaki kız arkadaşı M.T. parkta oturuyorlardı. Sohbet ettikleri esnada 35 yaşındaki Z.A. çifti bakışlarıyla rahatsız etmeye başladı.

Daha sonrasında oturduğu yerden kalkan Z.A., gençlerin yanına geldi ve birden Y.K.'a sopa ile vurmaya başladı. Kız arkadaşının yanında darp edilen Y.K. kendisine çekilen bıçak sonrasında ne yapacağını şaşırdı.

ORTALIK YERDE TACİZ ETTİ

Gençlere bıçak çeken Z.A., genç kıza 'Benimle birlikte olursan seni bırakırım, olmazsan erkek arkadaşını döverim ona zarar veririm, onu bıçaklarım, senden hoşlanıyorum, yaşın bir önemi yok.' dedi. Korkuya kapılan M.T., kendisine yapılan teklifi reddederek şahısın gitmesini istedi.

Bunun üzerine Z.A., 'Burada oturuyorsun biliyorum' diyerek genç kızı kendine doğru çekerek taciz etmeye başladı.



34 YIL HAPİS

Tanımadığı şahıs tarafından parka sözlü ve fiziksel tacize uğrayan genç kız, Z.A.'I iterek erkek arkadaşıyla oradan ayrıldı. Yaşananları aile üyelerine anlatmasının ardından savcılığa giderek Z.A. hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şahıs üzerine atılı suçlamaları reddetti. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilen Z.A.'nın her iki gence ayrı işlediği suçlardan 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı