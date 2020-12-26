Karantinadaki vatandaşlara gıda paketi desteği

Hatay'da İskenderun Belediyesi tarafından vatandaşlara gıda paketi desteği verildi. Binlerce gıda paketi hazırlayan belediye pandemi sürecinde, karantinadaki vatandaşların yanında geçim sıkıntısı yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürdü.

Vatandaşlarının daima yanlarında olduklarını belirten İskenderun Belediye Başkanı Fatih Toysalı, "Bir yandan koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan ise covid tedavisi gördüğü için karantinada olan ve pandemiden olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda paketi desteğinde bulunuyoruz "dedi.

GÜZEL GÜNLERE HEP BİRLİKTE KAVUŞACAĞIZ

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,"Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi ekiplerimiz hazırlamış olduğumuz gıda kolilerini vatandaşlarımızın evine kadar götürüp kapıda temas olmadan teslim ediyor.İnşallah bu süreci dayanışma içerisinde aşacağız.Tekrar eski güzel günlere hep birlikte kavuşacağız" şeklinde konuştu.