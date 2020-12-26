Kısıtlama gününde kumar! 18 şahsa ceza yağdı

Trabzon'da Jandarma ekipleri, faaliyet gösteren bir apartta kumar oynayan 18 kişiye ceza kesti. Apartta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet fişek , 354 paket oyun kâğıdı ve 200 TL nakit para ele geçirildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesinde faaliyet gösteren bir apartta kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçen Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ortahisar İlçe Jandarma Dedektif Timi (JASAT) dün akşam 20.30 sıralarında adrese operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerinin Aparta yaptığı operasyonda kumar oynayan 18 kişi suçüstü yakalandı.Ekipler yaptığı aramada 354 paket oyun kâğıdı ve 200 TL nakit para ele geçirildi. Kumar oynamaktan 18 kişiye 22.050 TL, Sosyal Mesafe Kuralına Uymamaktan 56.700 TL olmak üzere toplam 78.750 TL idari para cezası uygulandı.,Kumar oynatmak için yer sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca apartta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet fişek ele geçirilen bir şüpheli hakkında da 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.