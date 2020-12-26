Olay algıya imalı yanıt! ‘Kanalı Ongun yönetiyordu’ iddiası

İstanbul'da 30 Kasım'da yayın hayatına başlayan Olay TV ortaklığı olan eski Devlet Bakanı Cavid Çağlar'ın ortaklıktan çıkması üzerine 25 Aralık'ta yayın hayatına son verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Murat Ongun ise Olay TV'nin kapanma kararı almasından sonra "2021 yılı arifesinde, Olay TV'nin siyasi baskılarla yayın hayatına son verdirilmesi demokrasi ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir. Kanaldan yapılan açıklamada, "Biz değil, ekranlarımızı karartanlar utansın" denmiş. Hiç sanmam" açıklamasında bulundu.



'TAM AJANS İŞİ'

İBB Basın Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Ongun'un bir televizyon kanalının ardından yaptığı siyasi algının ise nedeni ortaya çıktı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Olay TV'nin Ongun tarafından yönetildiğini belirtti. Göksu, Ongun'un yaptığı paylaşım sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da açıklamasına dahil ederek, "Beylikdüzü'nden arkadaşını Olay Tv'ye ortak et. İBB Basın Koordinatörünü başına getir. Kanalı 1 ayda bir partinin arka bahçesi yap. Kanal diğer ortağı buna müsaade etmeyip ortaklığı bozunca "Devlet baskı yaptı" diye yalan söyle. Tam ajans işi" ifadelerine yer verdi.





'DENGE KURALIM DEDİM KABUL EDİLMEDİ'



Ortaklıktan çekildiği için kanalın kapanmasının ardından açıklama yapan Bursalı İşadamı ve Eski Devlet Bakanı Cavid Çağlar ise konuyla alakalı olarak, "Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine "yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım" dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Bu iş bana ders oldu" dedi. Öte yandan Olay TV'nin, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan ve örgüt elebaşlarından emir alan HDP'nin toplantılarını kesintisiz olarak ekrana getirmesi de birçok vatandaş tarafından eleştirilmişti. Ayrıca, Çağlar'ın Olay TV'nin isim hakkını elinde bulundurduğu ve mali destek sağladığı biliniyordu.