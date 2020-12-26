Şehit annesini ağlatan sürpriz! Oğlunun ismini parkta görünce gözyaşlarına boğuldu

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan şehit Zafer Hışım'ın annesi Emel Hışım (72) Gaziler Mahallesi Muhtarı Kerem Şeker'in sürpriziyle gözyaşlarına boğuldu. Evinin karşısındaki parkta oğlunun ismini gören şehit annesi Hışım duygusal anlar yaşadı. En büyük hayalinin gerçekleştiğini söyleyen Hışım, "Evimin karşısındaki parkta hep oğlumun ismini görmek istiyordum. Muhtarımızın sayesinde hayalim gerçekleşti. Çok mutluyum. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.



Jandarma er Zafer Hışım 1992 yılında Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yaparken şehit düştü. 72 yaşındaki iki çocuk annesi Emel Hışım, 'Vatan sağolsun' diyerek acısını kalbine gömdü. Aradan 28 yıl geçse de anne Emel Hışım bir yanda da evlat hasreti çekmeye devam ediyor. Şehit annesi Hışım uzun yıllardır evlerinin karşısındaki parkta oğlunun isminin yer aldığı tabelayı kapıdan çıkınca görmenin hayalini kurdu. Şehit annesinin hayali Buca Gaziler Mahallesi Muhtarı Kerem Şeker'in girişimleriyle gerçeğe dönüştü. Emel Hışım'a sürpriz yapan Muhtar Şeker, şehit annesini konuşmak için dışarı çağırdı. Evinden çıktıktan sonra oğlunun ismi yazan tabelayı karşısında gören Hışım mutluluktan adeta havaya uçtu. Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayan Emel Hışım, başta Muhtar Şeker olmak üzere Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a teşekkür etti.





EN BÜYÜK HAYALİM GERÇEK OLDU



En büyük hayalinin gerçekleştiğini söyleyen Hışım, "Evimin karşısındaki parkta hep oğlumun ismini görmek istiyordum. Muhtarımızın sayesinde hayalim gerçekleşti. Çok mutluyum. Allah ondan razı olsun. Oğlumun ismi sonsuza kadar o parkta yaşayacak. Oğlumun ismini taşıyan parkta çocuklar oynayacak. Mutlu olacaklar. Ben de o tabelayı gördüğüm sürece hep mutlu olacağım" dedi. Emel Hışım'a güzel bir sürpriz yaptıklarını söyleyen Gaziler Mahallesi Muhtarı Kerem Şeker, "Emel teyzemizin bu kadar mutlu olacağını tahmin etmemiştim. Onun mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Emel teyze bana evinin karşısındaki parkta oğlunun ismini görmek istediğini söylemişti. Buca Belediyesi yetkililerine durumu aktardık. Sağolsunlar onlar da yardımcı oldular. Hepimiz çok mutlu olduk" dedi.