Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

"MERKEZİ YÖNETİM OLARAK AYNEN DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Yatırımın hayata geçirilmesine emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu proje ile Ankara'ya yeni bir nefes borusu daha açıyoruz. Tüm önemli karayolu ağlarının kavşak noktasına bir şehrimizdir Ankara. Çevresi gecekondularla kuşatılmış şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Geçmiş AK Partili belediye başkanlarımızın gayreti ile buraya geldik. Belediye başkanlığında farklı bir noktada olsak da merkezi yönetim olarak aynen devam edeceğiz. Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara-İstanbul-Konya hızlı tren hatları, inşaatı süren Ankara-İzmir hızlı tren hattı bu yatırımlardandır.

"BU KOKUŞMUŞLUĞUN MİLLETİMİZDEN KAÇIRILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı, vandallık peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı da geliştirdik. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız.

"İPLİKLERİNİ PAZARA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ"

Buna rağmen kimi eksikler ve yanlışlar yok mudur? Elbette vardır. Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlıkları görmezden gelenlerin ipliklerini pazara çıkarmakta kararlıyız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

En büyük şerefin en büyük payenin en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma hizmet etme ülkemizin itibarını yükseltmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

İSTANBUL HAVALİMANI YALANLARINA TEPKİ: HARİTAYI AÇIP BAKINCA ESKİ HAVALİMANI GÜZERGAHINI GÖRÜRSÜNÜZ"

Biz Türkiye'yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye projelerle donatırken birileri çıkıp "Bunca yatırıma ne gerek var" diyordu. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşa ederken zeminden kuş göç güzergahına ilişkin yalanlarla ortalığı bulandırmaya başlıyorlardı. Açıp şimdi kuşların göç haritasına bakınca yeni havalimanımız değil, eski havalimanının güzergahını görürsünüz.YSS inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştı. Bir mahkeme kararını yanlış yorumlayıp "Bu proje 4 kuleden ibarettir" diyenlerin zil takıp oynadığını unutmadık.

Yolların tünellerin viyadüklerin ne işe yaradığını öğrenmek isteyenler gitsinler kamyonculara sorsunlar. Kamyoncu lokantasına girsin, bu yollar geçmişte nasıldı şimdi nasıl diye sorup öğrensinler. Hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler oradaki hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına sorsunlar.

Şimdi geçirdiğimiz kurak dönemleri bu barajlardaki sularla geride bırakıyoruz. Bu barajların ne işe yaradığını evinde musluğunu açtığında su akan vatandaşa, tarlasını sulayan çiftçimize sorsunlar.

Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza sevinemeyecek kadar bir sefil zihniyetten söz ediyoruz.

İki yıl sonra altın madenimizi çıkarttığımızı görecekler. Ülkemizin büyüklüğünden insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedefine ulaşacaktır.

Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz. Türkiye bu tarihi dönüşüme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomi olarak hazırlıklı olduğu bir dönemde yakalanmıştır.

Milletimizle birlikte her engeli aştık. Her zorluğun üstesinden geldik, her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır, hedefine doğru ilerlemektedir.

Biz tüm hesaplarımızı, yatırımlarımızı, projelerimizi buna göre yapıyoruz.

Türkiye yeni küresel mimariden hak ettiği payı alacaktır. Dünyada yaşanan her gelişme Türkiye'nin gücünü teyit etmektedir. Ne Avrupa ile ne ABD ile ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki ülkelerle çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor. Biz herkes ile egemenlik haklarımıza saygı duymaları durumunda görüşmeye, konuşmaya hazırız. Bundan sonra inşallah işlerimiz daha kolay olacaktır.

Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak faiz kur enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam temelli bir sistem kurmaya hazırız.

Hedeflerimize ulaşabilmemiz neyi nasıl ne şekilde yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız.