SON DAKİKA: CHP'li Özkoç'un provokasyonu ortalığı karıştırdı! Meclis'te yumruklar havada uçuştu

CHP'nin her geçen gün artan saldırganlığı, çirkin, hakaret içeren açıklamaları Meclis'i birbirine kattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavga yumruklaşmaya kadar vardı.
TBMM Genel Kurulu dün kitle imha silahlarının yayılması ve finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemeyi ele alırken CHP'liler her zaman olduğu gibi toplantıyı provoke etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin çirkin ve seviyesiz, hakaret içeren sözleri bardağı taşıran son damla oldu.
(FOTOĞRAFLAR: ALİ EKEYILMAZ)
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "18 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarıyla Cumhur İttifakının bütün çalışmaların arkasında 'tek vatan, tek millet" ülküsü vardır" dedi.
(FOTOĞRAFLAR: ALİ EKEYILMAZ)
Genel Kurul'da AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında önce sözlü tartışma çıktı. Bu tartışma biranda kavgaya dönüştü. Milletvekilleri pandemiyi ve kuralları unutarak birbirlerinin üstüne yürüdü. Kavga yumruklaşmaya kadar vardı. Kalabalığın içinde HDP'li vekiller de vardı.
(FOTOĞRAFLAR: ALİ EKEYILMAZ)
Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Bilgiç toplantıya ara verdi. Ancak AK Parti ve CHP'liler arasında kavga arada da devam etti.
Toplantı yeniden başladığında Bilgiç, "Hoş olmayan görüntüler oldu. Tabi ki karşılıklı eleştiriler olacak. Önemli olan hakaretten olabildiğince kaçınmamız… Fiziki müdahaleye kadar giden olaylar olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Aklı selim ve sağduyuyu hakim kılmalıyız. Yeni bir yıla başlıyoruz. Milletin ihtiyacı olan birlik ve beraberlik" dedi.