SON DAKİKA: CHP'li Özkoç'un provokasyonu ortalığı karıştırdı! Meclis'te yumruklar havada uçuştu

(FOTOĞRAFLAR: ALİ EKEYILMAZ)

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Bilgiç toplantıya ara verdi. Ancak AK Parti ve CHP'liler arasında kavga arada da devam etti.

Toplantı yeniden başladığında Bilgiç, "Hoş olmayan görüntüler oldu. Tabi ki karşılıklı eleştiriler olacak. Önemli olan hakaretten olabildiğince kaçınmamız… Fiziki müdahaleye kadar giden olaylar olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Aklı selim ve sağduyuyu hakim kılmalıyız. Yeni bir yıla başlıyoruz. Milletin ihtiyacı olan birlik ve beraberlik" dedi.