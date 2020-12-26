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haberi | Milli Savunma Bakanı 'dan 'ya kritik ziyaret

haberi: Milli Savunma Bakanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte ’ya gitti. Bakan Akar ve komutanlar, Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:45 Son Güncelleme: 26.12.2020 12:34 ABONE OL
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'ya kritik ziyaret

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitti. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

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Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'ya kritik ziyaret
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