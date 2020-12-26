SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması! Türkiye'deki koronavirüs vakalarında mutasyona rastlandı mı?

İNGİLTERE'DEN GELEN YOLCULARUN PCR ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Belirlenen varyasyon ve mutasyonların Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaşıldığını vurgulayan Bakan Koca mesajında şunları ifade etti:

"Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir.