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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması! 'deki koronavirüs vakalarında mutasyona rastlandı mı?

Son dakika haberi: , 'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. 'deki vakalarda mutasyona rastlanılmadığını belirtti.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 26.12.2020 20:13 Son Güncelleme: 26.12.2020 20:40 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması! Türkiye'deki koronavirüs vakalarında mutasyona rastlandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek" mesajını paylaştı.

İNGİLTERE'DEN GELEN YOLCULARUN PCR ÖRNEKLERİ İNCELENDİ
Belirlenen varyasyon ve mutasyonların Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaşıldığını vurgulayan Bakan Koca mesajında şunları ifade etti:
"Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İLE PAYLAŞILIYOR
Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır."

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması! Türkiye'deki koronavirüs vakalarında mutasyona rastlandı mı?
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