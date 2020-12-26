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Son dakika: Hassa kırsalında terör sığınağı imha edildi

’ın Hassa ilçesi Amanos kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 26.12.2020 14:40 ABONE OL
Son dakika: Hassa kırsalında terör sığınağı imha edildi

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca Hassa ilçesi Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının araziye gizlendiği silah, mühimmat ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla icra edilen "Yıldırım 5" operasyonu esnasında PKK-KCK terör örgütüne ait silah, mühimmat ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler de olay yerinde imha edilirken, depolar ise kullanılamaz hale getirildi.

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Son dakika: Hassa kırsalında terör sığınağı imha edildi
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