Son dakika: PKK’nın gelir kaynağına şafak vakti operasyon

Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Şok baskında çok sayıda zehir taciri gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ÖZEL HAREKAT TETİKTE BEKLEDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakit operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin uzun namlulu silahlarla önlem aldığı şok baskın da narkotik polisi zehir tacirlerinin evlerinde arama yaptı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Terör örgütünün baş finansman kaynağı olan uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Torbacılar, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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