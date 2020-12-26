Son dakika: Şanlıurfa sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın barış pınar bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Mili savunma bakanlığından yağılan açıklamada;



"Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi"denildi