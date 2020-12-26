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Son dakika: sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi

'nın barış pınar bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 /YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:52 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın barış pınar bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mili savunma bakanlığından yağılan açıklamada;

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi"denildi

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Son dakika: Şanlıurfa sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi
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