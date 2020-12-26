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Son dakika: Terör örgütü 'ya ağır darbe

Son dakika haberi: , bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 /’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:04 Son Güncelleme: 26.12.2020 11:17 ABONE OL
Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." dedi.

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Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
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