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Son dakika: Terör örgütü üyesi jandarma tarafından yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu "/KCK Olmak" suçundan aranan "M.B.D." jandarma tarafından yakalandı.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 26.12.2020 13:13 ABONE OL
Son dakika: Terör örgütü üyesi jandarma tarafından yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan aranan "M.B.D." jandarma tarafından yakalandı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu müşterek çalışmalar sonucu PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan aranan ve firari olan M.B.D. isimli şahsın Artuklu / Çabuk Mahallesinde bulunan evinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince eve yapılan operasyon sonucu M.B.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan M.B.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Terör örgütü üyesi jandarma tarafından yakalandı
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