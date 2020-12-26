Son dakika: Terör örgütü üyesi jandarma tarafından yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan aranan "M.B.D." jandarma tarafından yakalandı.



Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu müşterek çalışmalar sonucu PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan aranan ve firari olan M.B.D. isimli şahsın Artuklu / Çabuk Mahallesinde bulunan evinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince eve yapılan operasyon sonucu M.B.D. yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltında bulunan M.B.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.