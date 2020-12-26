TBMM Başkanı Şentop, içtüzük değişikliğini yeni yılda siyasi partilerin temsilcileriyle görüşecek

Şentop, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Meclis'in, koronavirüs şartlarında yasama mesaisini sürdürdüğü hatırlatılarak, "Yasama nasıl bir yılı geride bıraktı, yeni yıldan beklentileriniz nelerdir?" sorusu üzerine Şentop, 2020'nin yasama faaliyetleri açısından yoğun geçtiğini söyledi.

TBMM'nin, salgın sürecine rağmen dünyada en çok çalışan parlamentolardan biri olduğunu belirten Şentop, "Meclis'imizin, 2021'de de yine ihtiyaç olan faaliyetleri, çalışmaları sürdürmek üzere yoğun çalışmalar yapacağı kanaatindeyim. İnşallah 2021'de salgın konusunda daha faydalı, tüm insanlık, milletimiz için daha olumlu sonuçlarla karşılaşırız." diye konuştu.

Meclis'te salgın şartlarında çalışmanın kolay olmadığını dile getiren Şentop, "Maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmek... Maske ve temizlik kolay da Meclis'te mesafe konusunda şartlar biraz zor oldu. Milletvekillerimiz bu konuda büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalıştılar. 2020 yılı içindeki çalışmaları dolayısıyla bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum." dedi.

- Siyasi etik düzenlemesi ve içtüzük değişikliği

Meclis'in ve milletvekillerinin saygınlığının korunabilmesi amacıyla TBMM Siyasi Etik Komisyonu kurulması ile içtüzük değişikliği konusunda yürütülen çalışmalar konusundaki soru üzerine Şentop, şöyle konuştu:

"Çok somut şeyler söylemek için henüz daha erken ama hükümet sistemi değişikliğiyle beraber aslında Meclis'in çalışma usulleriyle ilgili olarak da değişiklik yapılması, Meclis çalışmalarının yeni sisteme adapte edilmesi gerekiyor. Bu da bir içtüzük çalışmasıyla olabilir. Bu konuda taslak mahiyetinde çalışmalar zaten var, Meclis'imizde daha önce yapılmış durumda. Bunlar üzerinden belki önümüzdeki dönemde farklı partilerden arkadaşlarımızla bir değerlendirme yapma imkanı olabilir."

- "Yeni çalışmalara ihtiyaç var"

"Bu kapsamda yeni yılda partilere ziyaret gerçekleştirmeyi mi planlıyorsunuz?" sorusuna Şentop, "Bakalım, elimizdeki metinlerin, burada çalışan arkadaşlarımızla değerlendirmesini yeniden yapacağız. Buna göre belki bir planlama olabilir." karşılığını verdi.

Şentop, bu konuda daha önce yapılan çalışmalardan yararlanıp yararlanmayacaklarına yönelik soru üzerine, "Şüphesiz daha önceki çalışmaların hepsinden yararlanmak gerekir fakat hükümet sistemi değişikliği nedeniyle tabii biraz farklı bir durum var. Bunu dikkate alarak bu konuda yeni fikirlere, yeni çalışmalara ihtiyaç var. Bu kapsamda tahminen biraz daha çalışabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

- "Meclis'in veya siyasi partilerin karar vereceği bir şey değil"

HDP'ye yönelik "parti kapatma" tartışmaları konusundaki soru üzerine Şentop, şunları kaydetti:

"Mevzuatımızda parti kapatmaya dair hükümler var fakat daha önce Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere daha çok tüzel kişiliklerin cezalandırılması anlamına gelen bu tür kapatmalar yerine, suç işleyen kimse, şahıs bazlı olarak onların cezalandırılmasının doğru olacağı yönünde bir eğilim vardı ama bu tabii Meclis'in veya siyasi partilerin karar vereceği bir şey değil. Sonuç itibarıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı bir dava ve Anayasa Mahkemesinin vereceği bir kararla devam eden, gerçekleşen bir süreç. Dolayısıyla bu, yargının işi."