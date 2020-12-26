Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Teröristlere ait sığınakta roketatar mühimmatı ele geçirildi

Teröristlere ait sığınakta roketatar mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Sözde Kerboran" kırsalında yapılan operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı ele geçirildi.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 26.12.2020 13:13 ABONE OL
Teröristlere ait sığınakta roketatar mühimmatı ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Sözde Kerboran" kırsalında yapılan operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Yıldırım-8" operasyonları kapsamında "Sözde Kerboran" kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu icra edildi. İcra edilen operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta arama faaliyeti yapıldı. Ekipler tarafından 2 metre yüksekliğinde 6x10 metre ebatlarında olan doğal sığınak içerisinde çuvallara sarılmış vaziyette 2 adet antitank, 3 adet antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 adet roketatar sevk fişeği ele geçirilirdi. Ele geçirilen mühimmatlar ve sığınak Patlayıcı imha ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Teröristlere ait sığınakta roketatar mühimmatı ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA